Bruno Ubiratan é pré-candidato à Prefeitura de Londrina pelo PP

O vereador Matheus Thum, liderança do PP (Progressistas) na CML (Câmara Municipal de Londrina), anunciou na sessão extraordinária de terça-feira (19) que o presidente da Cohab (Companhia de Habitação de Londrina), Bruno Ubiratan, “se colocou à disposição do partido” como pré-candidato à Prefeitura de Londrina.







“O partido Progressistas em Londrina sempre foi um espaço democrático para discutir políticas em prol do bem da cidade. Estamos dispostos a trabalhar incansavelmente por uma cidade melhor”, disse Thum.

Publicidade

Publicidade





“Valorizamos e respeitamos todos os nossos membros, oferecendo espaço para que expressem suas ideias e crenças.”





Segundo o vereador, Ubiratan “busca construir esse espaço através do diálogo, especialmente com os vereadores Progressistas”. Thum também afirmou que a liderança do partido se colocou “à disposição para construção do nome que será indicado às eleições para prefeito de Londrina”.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: