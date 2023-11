Câmara de Londrina: Vereadores aprovam criação de duas frentes parlamentares

Os vereadores de Londrina aprovaram, na sessão ordinária desta terça-feira (28), dois requerimentos para criação das frentes parlamentares de Proteção à Saúde Mental e de Luta por Atendimento Gratuito aos Animais.





A vereadora Lenir de Assis (PT), que assina o pedido ao lado de Profª Flávia Cabral (PTB), Beto Cambará (Podemos), Matheus Thum (PP), Mara Boca Aberta (sem partido) e Lu Oliveira (PL), argumenta que a questão da saúde mental se agravou após a pandemia da Covid-19, com muitos casos diferentes. “E a rede de saúde não dá conta de atender todas as demandas que aparecem para tratamento, para acompanhamento e acolhimento de situações de adoecimento mental.”

A vereadora ressalta que a Frente Parlamentar deverá tratar especificamente do tema da saúde mental. “Já temos um debate avançado com a Secretaria [de Saúde], nos escrevemos no PAC [Programa de Aceleração do Crescimento] para trazer mais um CAPs [Centro de Atenção Psicossocial] para a cidade de Londrina. Temos um treinamento, um diálogo com as Unidades Básicas de Saúde para possibilidade de acolhimento desses casos também nas UBSs”, citando ainda o PL (Projeto de Lei) que trata da saúde mental nas escolas.





Na avaliação da vereadora, é importante a participação do Legislativo Municipal para avançar nessa questão. “Esperamos incluir os vereadores nessa Frente Parlamentar para que as pessoas sejam melhor acolhidas e tenham seu atendimento na dignidade que precisam. Mas é preciso que toda a cidade fale disso. É preciso que a educação cuide disso, a saúde, o lazer, o esporte", completa.





