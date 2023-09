Câmara de Vereadores debate projeto que proíbe atleta trans em competições em Londrina

A vereadora Jessicão, autora do PL, afirmou que a intenção do projeto é trazer justiça às mulheres, para que, no esporte, possam competir apenas com mulheres de nascimento.

Segundo Jessicão, a inclusão e o combate à discriminação não pode subverter o conhecimento científico para garantir que pessoas que não se destacam em suas modalidades esportivas, naquelas próprias de seus gêneros, possam ter chances de ganhar medalhas, prêmios e bolsas, subtraindo-as de suas verdadeiras destinatárias.





“Este é um projeto que vem para defender o principal direito, o direito das mulheres”, argumentou.

APÓS A DISCUSSÃO





As propostas de alterações no projeto de lei e manifestações sobre o PL podem ser encaminhadas até as 23:59 desta terça-feira (12) no Protocolo da Câmara Municipal de Londrina, o que pode ser feito pelo site do Legislativo (www.cml.pr.gov.br), na aba “Cidadania”, ou pessoalmente, no prédio da CML.

