Caso Musk alimenta ofensiva internacional do bolsonarismo na Europa

O embate entre o bilionário Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), se tornou o tema da viagem de deputados federais bolsonaristas à Europa para denunciar o que consideram violações da liberdade de expressão e perseguição política no Brasil.

A missão desta semana ao Parlamento Europeu em Bruxelas, na Bélgica, e à CIJ (Corte Internacional de Justiça), mais conhecida como Corte de Haia, nos Países Baixos, dá continuidade à iniciativa de tentar emplacar no exterior uma denúncia de suposta perseguição, como os bolsonaristas fizeram nos Estados Unidos, no mês passado.

A viagem já estava marcada, quando no domingo (7), Musk, dono da rede social X (ex-Twitter), ameaçou desobedecer o STF e publicar tudo o que é exigido pelo ministro e "como essas solicitações violam a legislação brasileira". Moraes, por sua vez, incluiu o empresário como investigado no inquérito das milícias digitais.



O assunto foi tratado nas conversas entre os deputados brasileiros e os europeus. Segundo os bolsonaristas, os membros conservadores do Parlamento Europeu já estavam acompanhando o episódio, que serviu para unir e inflamar a direita brasileira.

Um dos deputados que integram a missão, Gustavo Gayer (PL-GO) publicou um vídeo de agradecimento a Musk. "Decidimos agradecer o Elon Musk por espalhar ao mundo e jogar luz ao que está acontecendo no Brasil, essa ditadura que estamos vivendo. Elon Musk, obrigado pelo que você tem feito, isso realmente nos ajudou em Bruxelas", disse.



Eduardo Bolsonaro (PL-SP) emenda, no vídeo, que há "um grande apoio das pessoas que lutam por liberdade". "Todo mundo no Parlamento está falando do Twitter Files Brasil", disse, em referência a um conjunto de emails corporativos que tem sido divulgados por um ativista americano desde a semana passada.

Musk acusa Moraes de censura e de ser um ditador. As denúncias de bolsonaristas de que a liberdade de expressão está em risco no país levam em conta a ordem de Moraes para suspender perfis do X que, em sua visão, continham ataques à democracia, mas omitem que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados próximos são investigados por suspeita de tentarem um golpe de Estado para impedir a posse de Lula (PT).



Fora os pontos na mira da Polícia Federal, Bolsonaro colecionou uma série de declarações e iniciativas de teor golpista quando estava na Presidência.

Nesta quarta-feira (10), Eduardo, Gayer, Ricardo Salles (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF), Julia Zanatta (PL-SC), Marcos Pollon (PL-MS) estiveram com deputados do grupo ECR (Conservadores e Reformistas Europeus), incluindo Hermann Tertsch, do partido espanhol de ultradireita Vox.



No X, o grupo ECR afirmou que Eduardo e Gayer relataram o cerco à liberdade de expressão no Brasil e que os fatos são assustadores. "Não podemos deixar o Brasil se transformar em uma ditadura", completam.

