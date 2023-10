Cobra Repórter aposta em proximidade com Ratinho para disputar Prefeitura de Londrina

Com cinco nomes já sendo ventilados nos bastidores (e fora deles), os possíveis candidatos do PSD à Prefeitura de Londrina em 2024 já conseguem chegar na lotação máxima de um carro popular.





Quem vai assumir a direção rumo às urnas, no entanto, ainda é uma incógnita. O fiel da balança deve ser o “dono do veículo”, o governador Ratinho Junior, presidente do partido no Paraná.

A quinta figura é – assim como Cloara Pinheiro, Tercilio Turini e Tiago Amaral – um deputado estadual com base em Londrina e região. Trata-se de Cobra Repórter.





Em recente entrevista exclusiva à FOLHA, o parlamentar disse ser um “soldado” do PSD que, se tiver a “benção” do mandatário da sigla, vai entrar na corrida (que, além do quarteto, conta com a deputada federal Luísa Canziani).

Cobra Repórter apontou sua proximidade com Ratinho Junior como um fator primordial para ajudá-lo a ingressar no eventual páreo.





“Sempre que o governo tem alguma dúvida, ele me chama. Eu me considero uma pessoa de confiança do governador e deixo meu nome à disposição para o governo. Se o governo achar que o Cobra Repórter é um bom nome para a cidade de Londrina, e a população também aceitar, deixo o nome à disposição.”

Ao mesmo tempo, ele disse estar “trabalhando bastante” e “bem focado” em seu terceiro mandato consecutivo na AL (Assembleia Legislativa). “Não estou nem pensando em eleição municipal, mas, se chegar lá na frente, e o governo pegar e falar ‘Quero o Cobra’, eu sou um soldado e quero ajudar.”





Com contornos de uma “guerra fria” até o momento, o embate interno no PSD talvez seja o caso mais emblemático sobre como, a menos de um ano para o pleito, segue bastante aberto o cenário de personagens que tentam assumir a cadeira de Marcelo Belinati (PP).





O prefeito entregará o comando do Executivo após dois mandatos consecutivos e não tem sinalizado que buscará emplacar sucessor.





