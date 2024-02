Comissão de Ética abre processo contra ministros de Bolsonaro por reunião com teor golpista

A CEP (Comissão de Ética Pública) da Presidência decidiu nesta terça-feira (20) abrir processo para apurar a conduta de cinco ex-ministros do governo Jair Bolsonaro (PL) que falaram durante a reunião em que discutiram cenários golpistas.





A decisão foi de ofício, ou seja, determinada pelos próprios membros da CEP. Esta é uma fase preliminar, de admissibilidade. O próximo passo será ouvir a defesa dos alvos, e então arquivar ou seguir com a apuração.

São alvos do procedimento os ex-ministros Augusto Heleno (GSI), Bruno Bianco (AGU), Wagner Rosário (CGU), Paulo Sérgio (Defesa) e Anderson Torres (Justiça). Além deles, também o ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral, Mário Fernandes.





O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou no último dia 9 a divulgação na íntegra de vídeo da reunião ministerial, realizada em julho de 2022, em que ele e auxiliares discutem claramente cenários golpistas.

Por ora, a CEP vai apurar a conduta apenas das autoridades que se manifestaram no vídeo.





A três meses do primeiro turno, Bolsonaro aparece na gravação propagando notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e pedindo que seus subordinados difundissem essas alegações. Ministros militares presentes, por sua vez, falam em necessidade de "virar a mesa" antes das eleições e que a comissão de transparência eleitoral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) era para "inglês ver".

O vídeo, segundo o inquérito, estava armazenado em um computador apreendido com Mauro Cid, então chefe da ajudância de ordens de Bolsonaro e hoje colaborador das investigações.





Trechos do vídeo foram transcritos na decisão de Moraes que autorizou a deflagração da Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal em 8 de fevereiro e que investiga uma organização criminosa que teria atuado na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado democrático de Direito.

No final da reunião, por exemplo, o general Augusto Heleno, que era ministro da Segurança Institucional, cita a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e o "problema da inteligência". Na sua decisão, Moraes destaca que a fala do general demonstra um núcleo de inteligência paralela, uma vez que Heleno afirma ter discutido na agência a infiltração de agentes nas campanhas políticas.