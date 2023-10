Coronel Nelson Villa articula possível candidatura a prefeito de Londrina pelo PSDB

Quanto mais se aproximam as eleições de 2024, maior a quantidade de possíveis candidatos a prefeito de Londrina. Em uma conta preliminar, a lista já supera facilmente os dois dígitos.





Entre os postulantes que se articulam para conquistar espaço na urna está o ex-comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar (PM) da cidade, coronel Nelson Villa Junior.

Em período de férias da corporação (hoje ele atua em Curitiba como diretor de Desenvolvimento, Tecnologia e Qualidade), Villa disse em entrevista exclusiva à FOLHA na última semana que procura emplacar um perfil “outsider” da política para um eventual ingresso no pleito.





“DIREITA, MAS NÃO RADICAL”

“Venho de uma família humilde, não pertenço a nenhum clã [político] [...] Sou de centro-direita, uma pessoa conservadora, mas não radical. Não gosto de polarizações, extremismos”, afirmou o oficial.





Prestes a se aposentar, o ex-titular do maior batalhão da PM em Londrina está impedido legalmente de se filiar a um partido político. Quando puder, o destino será o PSDB.

Segundo Villa, uma aliança com o PT – como se tem comentado em nível estadual por lideranças petistas como o presidente da sigla no Paraná, Arilson Chiorato – é algo fora de cogitação para os quadros tucanos locais.





“Digo resolutamente que não procede essa informação. A orientação do partido vai no sentido inverso. O PSDB não vai se associar em momento nenhum com o PT justamente porque o PT está enviesado para a esquerda e a nossa proposta é de centro-direita.”

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA





Para o coronel, o prefeito Marcelo Belinati (PP) “vem fazendo um bom trabalho, mas muitas coisas podem melhorar.” Ele defendeu mais fomento à cultura, ampliação da prática esportiva e atração de indústrias, já que, na sua visão, “não adianta ter grandes obras na cidade se você não faz o básico.”





