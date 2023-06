Deputados repercutem ataque em Cambé na sessão desta terça na AL

Entre falas favoráveis e contrárias à flexibilização do acesso a armas de fogos pela população e cobranças sobre a necessidade de Estado e sociedade tentarem soluções céleres para um tema complexo, deputados estaduais do Paraná repercutiram o ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, ao discursarem na tribuna da Assembleia Legislativa (AL) durante a sessão desta segunda-feira (19).





Renato Freitas (PT), da oposição a Ratinho Junior (PSD), chamou atenção para o aumento no número de atentados contra instituições de ensino do Brasil entre 2022 e 2023 — segundo ele, os registros do período superam a quantidade de casos das duas últimas décadas. Para o parlamentar, “a escalada é produto de uma política criminosa de armamento da população”.

“A violência por arma de fogo aumentou 24% no ano passado no Brasil. Infelizmente, virão aqui representantes da indústria das armas e afirmarão a necessidade de colocar ainda mais armas na sociedade, agora na porta da escolas, para que os professores sejam armados”, criticou Freitas.





“As nossas igrejas foram sequestradas pelos hipócritas religiosos que elevaram as armas à condição de objeto sagrado, a ponto de fieis fazerem símbolos de armas, como se isso agradasse de algum modo a Deus”, acrescentou o deputado.

A base do governador no Legislativo reagiu de imediato ao petista. “A igreja tem todo esse trabalho assistencial. A minha igreja faz um trabalho dentro do presídio, onde o Estado não consegue agir com força chega ali o braço da igreja. A igreja não foi sequestrada, não é refém de ninguém”, afirmou Alexandre Amaro (Republicanos).





“Sabemos que é uma tragédia que não tem volta, e isso é de uma lástima imensurável, mas vir na tribuna e aproveitar essa tragédia para falar mal do governo [federal] anterior, ou criticar o governo estadual, porque não é verdade. O governador do estado colocou 5,6 mil policiais de prontidão nas escolas”, alegou Delegado Tito Barichello (União Brasil).





