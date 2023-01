Durante posse, Ratinho Junior diz que não vai aceitar 'pedágio caipira'

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) tomou posse neste domingo (1º de janeiro) de seu segundo mandato e adiantou que não vai aceitar um “pedágio caipira”, que garanta apenas a manutenção das rodovias do estado.





Ratinho Júnior e o vice-governador reeleito em outubro, Darci Piana, foram empossados pela manhã, em sessão solene na Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba.

A infraestrutura deverá ser um dos principais temas da segunda gestão de Ratinho Júnior. O processo de licitação para a contratação das empresas que ficarão responsáveis pelo novo pedágio já começou e vem sendo conduzida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ligado ao Ministério da Infraestrutura.





O primeiro dos quatro lotes, na região Leste do estado, já está pronto para ser licitado.

A dúvida é em relação à sequência do processo, já que o novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teria a intenção de implantar um pedágio mais barato, o que não garantiria duplicações e outras obras de infraestrutura.





Em outubro, após as eleições, um relatório divulgado pelo TCU (Tribunal de Contas da União) informou que, com a atual licitação, as tarifas tendem a ser maiores que as cobradas em novembro de 2021, quando acabou o contrato de concessão com as empresas de pedágio.





Ratinho Júnior vem chamando a proposta do novo governo federal de “pedágio caipira” e voltou a criticar a ideia de um pedágio de manutenção.





“Pedágio caipira nós não vamos aceitar. Cortar mato e pintar rodovias nós não vamos aceitar. Nós queremos duplicações, para que essa infraestrutura possa atender o crescimento econômico do nosso estado”, disse o governador em seu discurso de posse.





