Em Brasília, vereadora de Londrina participa de ato em apoio a Daniel Silveira

A decisão do deputado Daniel Silveira (União Brasília-RJ) em ficar na Câmara Federal para não colocar tornozeleira eletrônica, como determinou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi apoiada por parlamentares bolsonaristas. Entre eles estava a vereadora Jessicão (PP), que é de Londrina.

Na noite da última terça-feira (29), ela postou um vídeo nas redes sociais comentando da participação do ato em apoio a Silveira. “Não é só sobre Daniel Silveira, é sobre liberdade. Hoje é esse deputado. Amanhã pode ser você. O que estão fazendo é inconstitucional”, afirmou em clara referência à determinação de Moraes.

A pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), o ministro ordenou que o parlamentar voltasse a usar a tornozeleira depois de descumprir medidas restritivas, como não usar as redes sociais e manter contato com outros investigados.





Silveira discursou em plenário e afirmou que vai morar no gabinete, demonstrando que não iria cumprir a ordem judicial. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), citou em nota que o legislativo “é inviolável” e cobrou agilidade do STF para julgar as acusações contra o bolsonarista.





Pressionado, o ministro Luiz Fux, que preside o Supremo, marcou o julgamento para o dia 20 de abril.

