Ex-líder de Bolsonaro minimiza possível perda de direitos políticos do ex-presidente

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) retoma nesta terça-feira (27) à noite o julgamento da Aije (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) que pode decretar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de Walter Braga Netto (PL). O PDT (Partido Democrático Trabalhista), que foi autor da ação, aponta que houve abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação durante as eleições gerais de 2022.





A conduta denunciada aconteceu durante uma reunião com embaixadores, em julho de 2022, no Palácio da Alvorada, quando o ex-presidente colocou em xeque a lisura do processo eleitoral no País e fez ataques às urnas eletrônicas. O evento foi transmitido pelos canais oficiais do governo.

Durante o primeiro dia do julgamento, na última quinta-feira (22), o advogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, afirmou que “não está em julgamento, como quer se fazer crer, o bolsonarismo”, e nem uma disputa entre civilização e barbárie. “Está em julgamento a reunião com os embaixadores, havida muito antes do período eleitoral e das eleições em julho de 2022, em que o presidente sim, talvez em um tom inadequado, ácido, excessivamente contundente, fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre aprimoramentos necessários sobre o sistema de colheita de votos”, argumentou Carvalho Neto.





Em contrapartida, o MPE (Ministério Público Eleitoral) defendeu, por meio do vice-procurador eleitoral Paulo Gonet, a condenação e consequente decretação de inelegibilidade do ex-presidente.

Na sessão desta noite, o relator da ação no TSE, corregedor-eleitoral Benedito Gonçalves, manifestará o seu parecer, que é favorável à inelegibilidade de Bolsonaro. Os votos dos demais ministros devem ser dados na sessão desta quinta-feira (29), quando é esperada a decisão final do julgamento do ex-presidente na Justiça Eleitoral.