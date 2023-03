Juiz citou relato de crianças à PF para pedir prisão de Youssef

No relato de três páginas feito pela PF sobre o momento da prisão de Youssef em Itapoá, os agentes dizem que foram primeiro a um pequeno condomínio, com dois blocos, de dois andares cada, "aparentemente idênticos e ostentando aparência de simplicidade".

Ao defender na terça-feira (21) um segundo mandado de prisão para Alberto Youssef, o juiz federal Eduardo Appio utilizou um ponto específico do relato feito por agentes da Polícia Federal sobre o momento em que eles foram prender o doleiro, em Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina, no início da noite de segunda (20). Os agentes da PF informaram que, no endereço indicado para cumprir a ordem de prisão de Youssef, duas crianças disseram que o doleiro era "dono de todos aqueles prédios", mas não morava lá.

Audiência







Youssef foi levado para Curitiba ainda na noite de segunda-feira e, no dia seguinte, o juiz Appio conduziu uma audiência de custódia. Nela, o magistrado questionou Youssef sobre os apartamentos: "Esses apartamentos estão registrados no seu nome, no nome do seu irmão ou de uma terceira pessoa?". Youssef respondeu que "esses apartamentos são deles [família do irmão] há muitos anos". "Não fico perguntando isso pra eles, mas acredito que deva estar no nome deles [do casal], das filhas", disse o doleiro.





Youssef também explicou que o imóvel à beira-mar onde mora está "totalmente encrencado com IPTU e com uma série de pendências" e que, por isso, a casa não chegou a entrar na lista de bens que renunciou a favor da União no bojo do acordo de colaboração premiada feito no âmbito da Lava Jato.

Segundo o advogado de Youssef, Luis Gustavo Rodrigues Flores, a ideia é que o destino do imóvel seja discutido futuramente, quando as pendências estiverem solucionadas.





Durante a audiência de custódia, que durou cerca de uma hora, a representante do Ministério Público Federal, a procuradora da República Carolina Bonfadini de Sá, criticou o fato de o juiz Eduardo Appio ter colocado a questão dos prédios naquele momento. "O objetivo da audiência de custódia não seria este.



Seria apenas o de averiguar a legalidade da prisão", disse a procuradora, que recentemente pediu que o juiz Appio se declarasse suspeito para atuar na Vara da Lava Jato. "Quem está presidindo a audiência sou eu, doutora. Vai ficar registrada a sua insurgência", disse o magistrado na sequência.





Para a procuradora, a prisão de Youssef determinada de ofício pelo juiz foi ilegal e abusiva.

Para justificar seu primeiro mandado de prisão contra Youssef, o juiz Appio argumentou que o doleiro não mantinha endereço atualizado na Justiça Federal. Além disso, o magistrado resgatou uma representação fiscal da Receita Federal que tratava de possíveis crimes praticados por Youssef contra a ordem tributária, e que estava suspensa desde maio de 2020 por determinação da juíza federal substituta Gabriela Hardt, na esteira dos benefícios obtidos pelo doleiro em seu acordo de delação.





Para o juiz Appio, a representação fiscal não deveria integrar o acordo de colaboração premiada. Mas, na audiência de custódia, a defesa de Youssef contestou a informação, indicando decisões do Supremo Tribunal Federal para mostrar que "todos os fatos relacionados no termo de verificação fiscal são anteriores ao acordo de colaboração e, portanto, são crimes abarcados pela colaboração premiada".