Justiça Eleitoral faz auditoria para atestar segurança das urnas em Londrina

A Justiça Eleitoral de Londrina promoveu na manhã desta terça-feira (27), no Fórum Eleitoral, a tradicional cerimônia de auditoria das urnas eletrônicas, que acontece em todo o ano de eleição. Participaram representantes do MP-PR (Ministério Público do Paraná), OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) subseção Londrina e do próprio poder Judiciário. Lideranças ligadas aos partidos políticos também foram convidadas, no entanto, nenhuma compareceu.





A solenidade busca mostrar a integridade das urnas eletrônicas, que são utilizadas no Brasil desde 1996, sem nenhuma denúncia de fraude comprovada. Os presentes no evento puderam escolher aleatoriamente equipamentos de duas zonas eleitorais de cada uma das quatro seções, somando a cidade e Tamarana (Região Metropolitana de Londrina). Os aparelhos estavam guardados no depósito que fica no Fórum.

Publicidade

Publicidade





“(Depois da escolha aleatória) fomos atrás da lista de eleitores dessas seções, ligamos as urnas, confirmamos que não tinha nenhum voto computado nelas tirando a zerésima, que estão ligando normalmente, todas as teclas funcionando, os nomes realmente aparecem nas urnas, que os nomes dos eleitores estão lá”, detalhou o juiz eleitoral Maurício Boer.