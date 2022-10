Lula compara Bolsonaro a futuro governo da Itália

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou seu adversário nas eleições de 2022, Jair Bolsonaro (PL), com a situação política na Itália, que em breve terá a deputada de extrema direita Giorgia Meloni como primeira-ministra.





Em encontro com religiosos católicos em São Paulo nesta segunda-feira (17), o petista disse que "uma direita raivosa" está ganhando espaço no mundo, liderada por "pessoas que não conhecem as palavras respeito e democracia".







"Hoje todo mundo está sendo mais ameaçado. E não é só no Brasil, é na Itália, Hungria e em outros países. É a extrema direita com a cabeça fascista", declarou Lula.





Ainda segundo o ex-presidente, a família Bolsonaro "representa essa direita internacional". "Temos que conscientizar a sociedade para que ela não crie com o bolsonarismo uma política definitiva no país", acrescentou.