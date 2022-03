Lula e Requião planejam visita a Londrina no próximo sábado

Junto com a notícia da filiação de Roberto Requião ao PT, começaram a circular na internet, neste domingo (13), informações de que o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva estaria planejando uma viagem a Londrina para o próximo sábado (19).

Após participar do ato de filiação do ex-governador e ex-senador pelo Paraná, marcado para a sexta-feira (18), em Curitiba, Lula seguiria no dia seguinte para o Norte do Estado para uma visita a um assentamento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra).

A visita ainda não foi confirmada oficialmente pelo partido, mas extra oficialmente, as informações dão conta de que Lula deverá viajar a Londrina acompanhado de Requião e o destino seria o assentamento Eli Vive, no distrito de Lerroville. A última vez que o ex-presidente esteve em Londrina foi em março de 2010, último ano de seu segundo mandato como presidente da República. Na ocasião, ele participou da inauguração de uma empresa de call center, na zona oeste da cidade.





