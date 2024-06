Mais dois secretários deixam a gestão Belinati para concorrer ao Executivo em outubro

No prazo final de desincompatibilização para quem pretende concorrer ao Executivo em outubro, mais dois secretários deixaram a gestão Marcelo Belinati (PP): Maria Tereza Paschoal de Moraes (PP), da pasta de Educação e que é a pré-candidata apoiada pelo prefeito, e Marcelo Canhada (Republicanos), que estava à frente da Secretaria de Planejamento.





Conforme a assessoria da Prefeitura, a servidora Mariangela Bianchini ficará à frente da Secretaria de Educação. Até as 18h, o novo titular da pasta de Planejamento ainda não estava definido. As exonerações devem sair no Jornal Oficial do Município desta quarta-feira (5).

No total, nove secretários deixaram a administração municipal por conta da corrida eleitoral - em momentos diferentes, seguindo os prazos de desincompatibilização.





Em abril, seis meses antes das eleições, no limite para quem quer concorrer à CML (Câmara Municipal de Londrina), foram exonerados Regis Choucino, de Agricultura e Abastecimento, Péricles Deliberador, da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), Ronaldo Siena, do Ambiente, Marcelo Oguido, da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), e Bernardo Pellegrini, da Cultura.

Depois, no final de abril, deixaram os cargos João Carlos Perez, da pasta de Fazenda, e Bruno Ubiratan, da Cohab-Ld (Companhia de Habitação de Londrina).





Com as mudanças, esta é a composição das pastas que tiveram alterações: o vice-prefeito João Mendonça assumiu a Secretaria de Agricultura e Abastecimento; o servidor André Chen, a do Ambiente; a servidora Maria de Fátima Beraldo, a da Cultura; o diretor Claudemir Fattori, a FEL; o superintendente da Caapsml (Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina), Luiz Nicácio acumulou a função de secretário de Fazenda; o diretor administrativo-financeiro da Cohab-Ld, Edimilson Pinheiro Salles, foi nomeado presidente da companhia; e Leonilso Jaqueta, que já comandou a Acesf, voltou ao cargo de superintendente do órgão.





Com a definição de Bianchini na Educação, a única pasta com a cadeira "vaga" é a de Planejamento.