Possível pré-candidatura de Bruno Ubiratan gera mal-estar no Progressistas

Um dia depois de o vereador Matheus Thum, liderança do PP na Câmara Municipal, anunciar em sessão que o presidente da Cohab (Companhia de Habitação de Londrina), Bruno Ubiratan, “se colocou à disposição do partido” como pré-candidato à Prefeitura de Londrina, o presidente da legenda em Londrina, deputado federal Marco Brasil, entrou em cena para desautorizar a manifestação. Ele próprio também é um pré-candidato do PP à sucessão do correligionário Marcelo Belinati.





Por meio de sua assessoria, Marco Brasil primeiro enviou um comunicado na tarde desta quarta-feira (20) informando que "até o momento, o Partido Progressistas não definiu oficialmente o candidato para as próximas eleições. O nome do atual presidente do partido, Deputado Federal Marco Brasil, é cogitado, mas a decisão final será tomada de forma democrática, considerando a opinião dos membros".

A nota prossegue: "na data de ontem [terça], foi anunciada uma possível pré-candidatura do Presidente da Cohab pelo Partido Progressistas, foi cogitada em sessão da Câmara Municipal de Londrina pelo atual líder do partido na Câmara, mas salientamos que tal informação não foi apresentada ao partido e não poderia ter sido repassada sem a devida anuência do Partido".





Na sequência, o diretório do PP em Londrina enviou nota oficial expondo a mesma posição, só não citando o episódio em que Matheus Thum menciona em sessão da Câmara a disposição de Bruno Ubiratan se lançar pré-candidato.

O comunicado diz que o PP possui “inúmeros nomes de destaque e potencial” para disputar as eleições. E ressalta a importância de ouvir lideranças - inclusive o prefeito Marcelo Belinati - para promover “um diálogo construtivo e convergir em um nome que possa dar continuidade aos trabalhos realizados até o momento”.





O texto também afirma que a escolha do candidato do PP será de forma democrática, e “será fundamental para representar as aspirações e interesses do PP e de toda a população de Londrina”.







“O objetivo é selecionar uma pessoa que tenha a capacidade de liderança, experiência política e compromisso com o desenvolvimento do município e melhoria da qualidade de vida da população”, continua a nota.





