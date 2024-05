PT e PL descartam recorrer de decisão do TSE que livrou Moro de cassação

Autores das ações que buscavam cassar o mandado do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), o PT e o PL descartam recorrer da decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que rejeitou por unanimidade as alegações das siglas.



A decisão da corte contou com o apoio do ministro Alexandre de Moraes e terminou em 7 a 0.

Luiz Eduardo Peccinin, advogado do PT no processo, disse à reportagem, nesta quinta-feira (23), que o partido não irá recorrer.

A reportagem apurou que o PL também decidiu não apresentar recurso da decisão.



Em entrevista à CNN, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também descartou recurso. "Fizemos a nossa parte, se a Justiça entendeu assim, está liquidado", disse.



O caso foi parar no TSE após recursos dos partidos frente à absolvição do senador no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná. Os partidos pediam a sua cassação sob alegação de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e caixa dois nas eleições de 2022.