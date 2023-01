Ratinho Júnior fala de planos e metas para o Paraná em seu segundo mandato

Em entrevista na Assembleia Legislativa do Paraná, após a posse, o governador Ratinho Junior enfatizou o compromisso com uma gestão de continuidade, com foco na melhoria de resultados econômicos e indicadores sociais, e demonstrou otimismo com as perspectivas para os próximos anos.







“Ao longo do nosso primeiro mandato conseguimos alcançar realizações históricas. O Paraná chegou ao posto de quarta maior economia do País, passando o Rio Grande do Sul, passamos de sétima para a melhor educação do Brasil, temos o maior programa habitacional do País e fomos reconhecidos como o Estado mais sustentável e uma referência em sustentabilidade pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Temos muito a comemorar e a fazer para manter esse crescimento”, disse Ratinho Junior.



PLANEJAR O ESTADO PARA AS PRÓXIMAS DÉCADAS





“Claro que é sempre necessário avançar, por isso a partir de agora é o momento de planejarmos o Paraná do futuro, estruturando o Estado para os próximos 10 a 20 anos para que ele possa acompanhar o crescimento econômico e social”, continuou o governador.







Ratinho Junior também lembrou os principais desafios enfrentados nos primeiros quatro anos e que impuseram dificuldades extras, como a crise sanitária da Covid-19, uma das mais graves estiagens da história e o cenário econômico adverso em nível mundial.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.