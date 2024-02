Ratinho Junior quer nome de consenso para eleição da Prefeitura de Londrina

Em Londrina nesta quinta-feira (1º) para liberar recursos para a compra do terreno do Terminal Metropolitano e construção de três prontos atendimentos 24 horas, o governador Ratinho Junior foi questionado pela FOLHA sobre os planos do PSD para a eleição municipal deste ano, em outubro.





O chefe do Executivo estadual é o presidente do partido no Paraná e uma das principais lideranças da legenda no Sul do Brasil.



De acordo com Ratinho Junior, a ideia é buscar um nome de consenso, com o apoio dos outros partidos que fazem parte da base aliada em nível estadual.





“Me elegi governador com vários outros partidos, então, temos que respeitar e buscar construir nomes de consenso para Londrina”, afirmou, citando postulantes ao cargo que a Folha de Londrina vem trazendo nos últimos meses, como os deputados estaduais Tiago Amaral e Cloara Pinheiro e a deputada federal Luísa Canziani, todos do PSD.

“Temos grandes nomes. Agora, aquele que tiver mais viabilidade, que conseguir construir essa aliança, que possa apresentar para a cidade de Londrina soluções e dar continuidade a esse bom momento da cidade (será o candidato ou candidata)”, projetou.





“O prefeito Marcelo Belinati (PP) tem deixado uma marca neste sentido e a gente quer construir, inclusive com ele, um nome que possa dar continuidade a esse bom momento da cidade”, acrescentou.

Com vários secretários despontando como possíveis pré-candidatos à sucessão, Belinati ainda não tem falado sobre quem receberá sua “bênção” e se o candidato que escolher será do primeiro escalão municipal ou de um político indicado pelo governador.





CONTORNO LESTE

Com o lote três do pedágio, que inclui a região de Londrina, previsto para ser publicado neste ano, continua o debate sobre a inclusão do Contorno Leste na concessão.





No próximo dia sete deve acontecer uma reunião em Brasília com lideranças locais e o Ministro dos Transportes, Renan Filho. Ratinho Junior voltou a falar sobre necessidade da adesão maciça dos prefeitos da região Norte para que o projeto vire realidade.





