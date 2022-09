Requião já gastou quase R$ 1 milhão em campanha; Ratinho declara R$ 20 mil em despesas

Os candidatos ao governo do Paraná já começam a disponibilizar, no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os gastos de campanha das eleições de 2022. Enquanto Roberto Requião (PT) informou gastos que beiram R$ 1 milhão, o governador Ratinho Júnior (PSD), que tenta a reeleição, declarou ter utilizado apenas R$ 20 mil em até o momento.







Ricardo Gomyde (PDT), por sua vez, informou que sua candidatura ao governo já custou pouco mais de R$ 300 mil, com gastos em programas de TV, rádio e internet, além de panfletagem e publicidade. Professor Ivan (PSTU) tenta chegar ao Palácio do Iguaçu com apenas R$ 3.060,00, cuja metade é de seu próprio bolso. Os demais candidatos não informaram recebimentos ou gastos ao TSE.



Publicidade

Publicidade





Ratinho Júnior, declarou, ainda, que recebeu R$ 4 milhões da direção do seu partido, além de R$ 123 mil em doações de pessoas físicas. Requião informou que o Partido dos Trabalhadores investiu R$ 2 milhões em sua campanha; Gomyde declarou R$ 1,75 milhão. Já Joni Corrêa (DC) recebeu R$ 537.541,00 do Democracia Cristã.





O calendário oficial permite gastos com propaganda eleitoral desde o dia 16 de agosto. Já o horário eleitoral gratuito em rádio e tevê passou a ser veiculado no dia 26 de agosto.

Publicidade

Publicidade





Entretanto, os candidatos, partidos políticos ou coligações são obrigados a apresentar a primeira prestação de contas parcial de gastos entre os dias 9 e 13 de setembro, relatando as movimentações financeiras feitas ou estimadas do início da campanha até o dia 8 de setembro.





Confira abaixo os números declartados até esta sexta-feira (2).

Publicidade