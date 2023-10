Com foco na Prefeitura de Londrina, Nelson Tsukahara quer candidatura própria do PL

Recém-ingressado no PL e em vias de ser oficializado como vice-presidente da legenda em Londrina, o empresário do ramo agropecuário Nelson Tsukahara também está em busca de um lugar ao sol junto ao eleitorado de direita da cidade para viabilizar seu nome a prefeito em 2024.





Em seus primeiros movimentos no partido de Bolsonaro, o possível concorrente defende que a sigla precisa ter candidatura própria na majoritária. “Hoje o PL é o maior partido do Brasil, com mais de 90 deputados federais. E aqui em Londrina tem que ser também”, comentou em entrevista exclusiva à FOLHA.

Para Tsukahara, não pode ser dado como certo o eventual “acordo” entre o deputado federal Filipe Barros – hoje o político com um dos maiores capitais eleitorais do PL no estado – e o deputado estadual Tiago Amaral (PSD).





A sinalização de momento é que um não concorreria ao Executivo caso o outro lance o nome.





“Temos o ‘luxo’ de ter três candidatos possíveis do partido”, disse, mencionando o vereador Jairo Tamura, também do PL.





