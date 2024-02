Prefeitura de Arapongas decreta ponto facultativo na segunda-feira

A Prefeitura Municipal de Arapongas informa, através do decreto nº 070/24, que declara ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta segunda-feira (12). Serão mantidos os serviços julgados essenciais.





O decreto leva em consideração as festividades do Carnaval 2024, comemorado no dia 13 de fevereiro. Os atendimentos do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 Horas no Jardim Caravelle e do 24 Horas Alberto Esper Kallas na Vila Industrial seguem normalmente na segunda-feira.

Publicidade

Publicidade





No dia 14 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas, o expediente no Centro Administrativo Municipal terá início às 13 horas. As Unidades de Saúde do Município terão expediente em horário normal na quarta-feira.





COMÉRCIO



A Acia (Associação Comercial e Empresarial de Arapongas) informa que as lojas não abrem nos dias 12 e 13 de fevereiro, devido ao Carnaval. A folga mais ampla neste ano é uma compensação pelo expediente dia 17 de dezembro de 2023.