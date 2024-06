Secretaria da Mulher de Londrina promove oficina de entrevista de emprego

A Oficina de Entrevista de Emprego, promovida pela SMPM (Secretaria Municipal de Política para as Mulheres), vai acontecer nesta quarta-feira (19), às 14h, na sede do COM (Centro de Oficina para Mulheres), localizada na rua Valparaiso, 189. A ação é gratuita e terá uma dinâmica em grupo.





Paa participar é necessário ter mais de 18 anos e residir em Londrina e distritos. As incrições podem ser feitas através do WhatsApp (43) 99945-0056.

Com 15 vagas disponíveis, a oficina será ministrada pela pela diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, que vai promover uma dinâmica simulando uma entrevista de emprego, individual e em grupo.





A diretora explica que a entrevista de emprego é o momento para mostrar a personalidade, conhecimento e entusiasmo pela vaga. Assim, existem algumas estratégias para se destacar dos demais candidatos.

“Podemos destacar a importância da pesquisa, apresentação pessoal e as respostas ao entrevistador. Importante lembrar que este também é o momento em que a candidata avalia se a empresa e a vaga são adequadas para ela”, disse.





Sobre o COM

O Centro de Oficinas para Mulheres promove ações de caráter informativo, formativo, preventivo e de empreendedorismo para as mulheres londrinenses, por meio de oficinas, cursos, palestras, eventos e projetos.





As atividades promovidas contribuem para o desenvolvimento da iniciativa, da criatividade, das habilidades e potencialidades das mulheres, além de estimularem o empreendedorismo feminino.