Seis condutores saem ilesos de engavetamento com van e carros na PR-445, em Cambé

Seis condutores saíram ilesos de um engavetamento que envolveu uma van e cinco carros na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta quarta-feira (17).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), todos os envolvidos no acidente seguiam na rodovia no sentido de Cambé a Londrina quando, ao atingirem o KM 80, se engavetaram.

Os veículos envolvidos no sinistro foram:





- Uma van Kia Besta, com placas de Curitiba/PR, conduzida por um homem de 59 anos;

- Um Fiat Strada, com placas de Londrina/PR, dirigido por um homem de 40 anos;

- Um Chevrolet Prisma, com placas de Joinville/SC, conduzido por um homem de 45 anos;

- Um Fiat Palio, com placas de Cambé/PR, dirigido por um jovem de 25 anos;

- Um Honda City, com placas de Londrina/PR, conduzido por uma mulher de 35 anos;

- Um Renault Logan, com placas de Cambé/PR, dirigido por um homem de 36 anos.





Todos os condutores passaram pelo teste etilométrico e obtiveram resultado negativo.