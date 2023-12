Sem alvará, ônibus de Natal que transportava crianças é apreendido pela CMTU por irregularidades

De acordo com a CMTU, quatro veículos estão trabalhando com alvará em Londrina para esse tipo de passeio de festividades de fim de ano. Estão permitidos, uma carreta, um ônibus e dois trenzinhos. Esses transportes podem ser realizados no entorno do Lago Igapó, no centro e na zona norte.





Segundo a companhia, todos os veículos cumprem as normas do transporte remunerado de pessoas com fim de recreação.