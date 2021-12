Suspeito de atirar em comparsa em posto de combustíveis morre em suposto confronto com a PM em Londrina

Um suspeito de participação em assalto a um posto de combustíveis em Londrina morreu na noite desta terça-feira (28), no bairro José Giordano, em Londrina, após ser flagrado pela Polícia Militar empunhando uma arma dentro de uma casa.

De acordo com a PM (Polícia Militar), a Rotam patrulhava a rua Francisco de Oliveira Leme após receber denúncias de que um foragido encontrava-se próximo ao local. A equipe, então, deparou-se com a companheira do homem gritando dentro de uma residência.

A polícia entrou no imóvel e, próximo ao banheiro, o homem saiu empunhando a arma. De acordo com a PM, foi "necessário o uso de força para conter e neutralizar a injusta agressão".





O suspeito foi atingido por disparos de arma de fogo e equipes de socorro foram acionadas, mas ele não resistiu aos ferimentos.





A mulher, conforme a polícia, estava toda machucada, mas não explicou o motivo das lesões e o porquê de estar gritando no momento em que a equipe chegou.

Um revólver calibre 38 foi apreendido.





Possível participação em roubo







O homem morto nesta terça (28) é suspeito de atirar em seu próprio comparsa nas primeiras horas da manhã do dia 4 de novembro, durante assalto a outro posto, na avenida Saul Elkind, zona norte de Londrina. O atingido morreu ainda naquela manhã.





Testemunhas disseram à PM (Polícia Militar) que os suspeitos chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto. Um deles iniciou uma briga com o frentista e o outro envolvido, tentando intervir, efetuou um disparo de arma de fogo que acabou atingindo a cabeça de seu companheiro de crime.





Sem prestar socorro, o atirador concluiu o assalto e fugiu posteriormente. Relembre o caso no Portal Bonde.