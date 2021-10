Três autores de roubo morrem em confronto com a PM em Sarandi

Três homens, que efetuaram um um roubo no jardim Novo Horizonte, em Marialva (Região Metropolitane de Maringá), morreram em confronto com a PM (Polícia Militar) por volta das 14h deste domingo (17) em Sarandi (Região Metropolitane de Maringá).

A situação teve início quando a polícia, em deslocamento após ser informada do crime, flagrou o veículo Volkwagen Gol usado pelos homens em fuga sentido a Sarandi. Utilizaram sinais sonoros e luminosos para tentar abordar os ocupantes, mas os comandos não foram acatados e uma perseguição iniciou-se.

Próximo ao portal de Marialva, os homens atiraram contra a equipe policial, conforme divulgou a PM.





As equipes da companhia Choque e da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas), que somaram esforços na ação, organizaram um cerco e, ao encontrarem o automóvel, tentaram nova abordagem. Os homens empunharam armas em direção aos oficiais, que reagiram com disparos contra eles para, segundo a polícia, "afastar a injusta agressão e garantir a segurança dos policiais e dos civis que transitavam no local".

O veículo ainda transitou alguns metros após a tentativa de abordagem e empunharam novamente as armas de fogo, desobedecendo a ordem para largá-las. A polícia disparou novamente.





De acordo com a PM, os três homens ficaram feridos e ainda com vida. Foram acionados o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) para atendimento, mas, quando o socorro chegou ao local, constataram que os criminosos não resistiram aos ferimentos e morreram.





Foram apreendidos um simulacro, duas armas de fogo, quatro sacos plásticos com objetos diversos e dois aparelhos de televisores.