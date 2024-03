UEPG publica edital com 372 vagas remanescentes para cursos presenciais

A Prefeitura de Londrina, está divulgando uma iniciativa da University College London, do Reino Unido, em parceria com a Telles Foundation, que oferece bolsas de estudo integrais para jovens brasileiros.

A Prefeitura de Londrina, está divulgando uma iniciativa da University College London, do Reino Unido, em parceria com a Telles Foundation, que oferece bolsas de estudo integrais para jovens brasileiros.





Podem se candidatar pessoas com Ensino Médio concluído e participantes da Prova Paraná 2023; com Ensino Médio concluído oriundos de escola pública, escola filantrópica e bolsistas ou não de escola privada; com diploma de Curso Superior de Graduação; imigrantes com Ensino Médio concluído; e acadêmicos na condição de abandono dos cursos de graduação elencados no edital.





Para ser incluído na classificação no curso de Licenciatura em Música, o candidato precisa também ser considerado apto por meio do Teste de Habilidade Específica (THE), já realizado na UEPG, ou a ser realizado em fase única, onde serão avaliados os conteúdos de Teoria e Percepção Musical e de Prática de Habilidade Musical, realizada no dia, local e horário agendados.





O resultado contendo a classificação será divulgado no dia 16 de março, através de edital, especificando quais candidatos foram matriculados, seus respectivos números de Registro Acadêmico.





Informações sobre documentação exigida e forma de fazer inscrição estão na Página da Pró-Reitoria de Graduação.