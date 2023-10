Veículo com oito pessoas capota na PR-170, em Apucarana, e motorista deixa local do acidente

Um carro Fiat Elba ocupado por oito pessoas capotou na PR-170, em Apucarana (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (22), e deixou sete passageiros feridos.





Segundo informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 38 anos conduzia o veículo pela via no sentido do entroncamento da BR-376 quando, ao atingir o KM 119, capotou o carro.

O Fiat Elba foi parar em um barranco na margem esquerda da rodovia. O condutor recusou receber atendimento médico e deixou o local do acidente antes que a polícia chegasse.





Uma idosa, de 78 anos, e uma mulher, de 38 anos, eram passageiras do veículo, ficaram feridas e foram encaminhadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Apucarana. Outros dois passageiros, uma criança de nove anos e um adolescente de 15 anos também tiveram ferimentos e foram levados para a instituição de saúde.





Além disso, outros três passageiros - um adolescente de 14 anos, uma mulher de 36 anos e uma criança de cinco anos - ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital da Providência, também em Apucarana.