Aprenda como utilizar armários na decoração com criatividade

Na esfera da arquitetura e design de interiores, um móvel pode ir muito além de sua função original e pode ser usado de diversas maneiras na decoração da casa. Um guarda-roupas, por exemplo, com uma dose correta de criatividade, equilíbrio e respeito à harmonia do projeto, pode-se tornar uma linda peça para o ambiente. Cristina Cardoso arquiteta dos apartamentos decorados da Yticon, da algumas dicas de como isso é possível.

Existem vários estilos de armários, no caso específico dos armários abertos, podem ser definidos em: romântico, industrial ou escandinavo. A arquiteta explica que, de forma equivocada, atribuímos seu uso a ambientes mais despojados, ou a imóveis temporários ou alugados, onde geralmente o usuário não se dispõe a investir muito nesse espaço, tampouco em algo definitivo como marcenaria planejada, por exemplo. No entanto pode ser utilizado como armário principal ou apenas apoio, pode ocupar um cômodo fechado ou um quarto extra para ser utilizado como closet ou despensa.

Segundo a profissional, em geral, no quarto busca-se uma decoração mais aconchegante, mas que não deixe a praticidade de lado. Por isso mesmo, os armários abertos são uma ótima escolha para apartamentos compactos, pois ocupam menos espaço e possibilitam grande capacidade de armazenamento de pertences.

Para quem não abre mão dos armários mais tradicionais, com portas e compartimentos internos, a ideia e o visual dos armários abertos podem ser incorporados utilizando portas de vidro incolor. Essa possibilidade de manter o conceito de armário aberto preserva a identidade visual e a ampliação do espaço, apesar do fechamento dos armários.

Apesar de interessante visualmente, a organização de armários abertos é fundamental para manter o ambiente aconchegante e agradável ao olhar. Cardoso diz que existem inúmeras opções de caixas organizadoras, cestos, mini gaveteiros e ganchos que contribuem para que cada objeto tenha seu lugar, assim o ambiente fica mais prático e leve. Já para aqueles que têm dificuldades em manter a organização diária, ela orienta reservar um tempo na semana para se dedicar a isso ou instalar um varão com cortina na frente do armário.

Antes de escolher o modelo, é sempre necessário fazer um levantamento dos itens que serão armazenados e o espaço disponível no ambiente para não faltar nem sobrar áreas. Um desses modelos é o armário estilo cremalheira, que são basicamente os montantes verticais instalados direto na parede, as mãos-francesas (que servirão de suporte para prateleiras) e as prateleiras (que podem ser de madeira, compensado, MDF, vidro ou chapa metálica).

Para esse tipo de armário, também existe uma grande variedade de acessórios, cestos, sapateiras, e varões para cabides que podem ser incrementados conforme a necessidade. Também é possível utilizá-lo em outros cômodos, por exemplo, na cozinha, lavanderia e despensa. No entanto, é muito importante manter a organização e limpeza.





Um cuidado extra que é indispensável na instalação de um armário é a observação do projeto hidráulico para verificar se a parede em que será fixado tem canos embutidos. Caso não tenha projeto para consulta, vale utilizar um aparelho de scanner de paredes, que detecta a presença de encanamento de PVC ou ferro. Esse aparelho é encontrado facilmente em lojas de material de construção e é muito utilizado por instaladores de quadros e marceneiros. Essa investigação é fundamental para evitar transtornos de vazamentos e outros inconvenientes.

Falar de organização é também falar de limpeza. Nos armários abertos, então, a limpeza é ainda mais necessária, principalmente em ambientes com janelas ou portas para áreas externas. Uma dica é usar caixas fechadas para acomodar peças mais delicadas e deixar as peças de uso esporádico, como roupas de festas e casacos mais pesados de inverno, em capas de tecido ou plástico, assim terão menos acumulo de poeira.

Por fim, a profissional da dica em relação aos animais de estimação. Caso o pelo deles grude com facilidade nas roupas, é legal ter um pequeno aspirador de pó, uma escova macia ou rolo adesivo para a retirada de pelos ao escolher a peça de roupa para usar.