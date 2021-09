Arquiteto analisa casas de reality show e o quanto elas podem influenciar na harmonia do programa

O início de mais uma edição do reality show "A Fazenda " fez com que todos os olhos se voltassem tanto para as celebridades que participarão do programa, quanto para a decoração da nova casa. Saiba que, das cores até o tipo de grama usada, tudo tem um propósito, seja aflorar os sentimentos, ou trazer um clima de harmonia. Cada cômodo traz um projeto arquitetônico com finalidades específicas e Leandro Rhiaff, arquiteto renomado, comenta quais fatores podem influenciar nos ânimos dos confinados.