Saiba como cuidar corretamente do piso de madeira

Quando o assunto é ambientes requintados e cheios de aconchego, logo pensamos na madeira como um dos principais elementos do projeto. De fato, o material é queridinho na hora da reforma ou renovação do design de interiores, e não é para menos, já que com uma infinita gama de acabamentos e cores, ele se encaixa perfeitamente em qualquer espaço e estilo.

Ainda assim, apesar do piso de madeira ainda fazer muita diferença na essência e atmosfera da morada, ele continua sendo um material que requer cuidados especiais para que não se danifique. Com o tempo, esse tipo de revestimento sofre com desgastes naturais, e, por isso, necessita de atenção constante.

Mas, como cuidar do piso de madeira? A questão é: pode ser mais simples do que você pensa. A Akafloor, empresa que produz há mais de uma década pisos prontos de madeira maciça desenvolvidos a partir de madeira de manejo florestal, traz algumas dicas de como fazer para preservar o elemento corretamente. Confira!



1. Evite limpeza com produtos químicos

É importante sempre ter em mente que o piso de madeira, diferente do porcelanato e revestimentos cerâmicos, não se dá bem com certas substâncias, nem mesmo água. Lavar ou passar produtos químicos, por exemplo, são ações que devem ser evitadas a qualquer custo. Troque sempre o álcool e alvejantes por compostos especiais para madeira ou use panos úmidos com produtos sem amônia.

2. Opte sempre pela vassoura de pelo

Para aqueles dias de limpeza rápida da superfície, o aspirador de pó é uma boa pedida, entretanto, se não tiver o equipamento, opte pela vassoura, mas sempre a de pelo.

3. Use cortinas e persianas nas janelas

Iluminação natural é ótimo para trazer mais vida para os ambientes, mas devemos tomar cuidado com a quantidade que entra em contato com o piso de madeira. Coloque cortinas e persianas nas janelas para evitar que o sol bata diretamente e com muita frequência no revestimento.





4. Tome cuidado com vasos de plantas



Perfeitos para abraçar o décor dos ambientes, os vasos de plantas são sempre bem-vindos. Entretanto, não os deixe diretamente sobre o piso de madeira, já que a umidade pode levar ao aparecimento de manchas e de mofo.





5. Fuja de atrito