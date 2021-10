Qual edredom utilizar para meia-estação?

Tem muita gente que, mesmo na meia-estação, período marcado por noites que não faz nem um frio, nem calor intenso, não abre mão do conforto de um bom edredom. Entretanto, esse aconchego não está mais relacionado às peças pesadas que aqueceram o inverno: para não aquecer demais e ficar no ciclo de ‘puxa coberta, tira coberta’, o caminho é o guardar o enxoval superquente e substituir por modelos confeccionados com materiais mais leves.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Para a arquiteta Marina Salomão, à frente do Studio Mac, os melhores edredons para garantir uma boa noite de sono durante a meia-estação são os de microfibra, por serem mais finos, leves e resistentes. “É um tipo de material que acalenta na medida certa”, revela. Ainda segundo ela, uma outra opção é o linho, por conta de se suas tramas mais abertas.

Continua depois da publicidade