Aprenda a combinar o móvel lateral da cama com o décor do dormitório

Nos projetos de dormitórios, um item pode até passar por despercebido, mas no conjunto, figura-se como super importante: o apoio lateral da cama. Além da estética, não deixando ‘vazio’ os espaços, o móvel é pensado para guardar itens e prover apoio ao morador. Abajur, livro, óculos, copo com água, um objeto decorativo: a peça traz conforto no dia a dia de quem habita o ambiente. Mas como combinar? Qual o melhor estilo? A arquiteta Carina Dal Fabbro, à frente do escritório que leva seu nome, preparou um dossiê com informações a partir dos projetos executados por ela.



Principais tendências



Segundo Dal Fabbro, apoios laterais mais baixos e de acordo com a altura da cama tem sidos os mais procurados para compor a decoração das camas italianas, conhecidas por serem mais baixas – com aproximadamente 60cm de altura. Nessas situações, a arquiteta sugere atenção, já que o móvel escolhido para acompanhar não pode parecer desproporcional na unidade do projeto. “As tendências são importantes para trazermos um toque de sofisticação e modernidade para o quarto, mas depende muito da proposta do projeto”, pondera.

Encomenda sob medida ou pronta-entrega





Uma das principais dúvidas antes da compra do apoio lateral está relacionada à aquisição da peça compra ou a compra sob medida. De forma geral, a indústria moveleira disponibiliza muitas opções de móveis prontos que atendem com exatidão que diz respeito aos estilos, materiais, cores e medidas. “Muitas vezes conseguimos equacionar a proposta do décor com uma boa apuração nas lojas”, declara. A decisão pelo mobiliário por encomenda se enquadra em projetos executados inteiramente sob medida ou quando o móvel desejado possui um desenho muito específico ou tamanho fora do padrão.

Combinação em cada lado da cama



Ficou com dúvida se há necessidade de dois apoios laterais iguais, um cada lado da cama? Para a profissional, tudo depende das dimensões do dormitório e da proposta executada no projeto. Em um décor mais clássico, a opção por apoios laterais idênticos segue um padrão para não ‘destoar’ no conjunto. Todavia, em projeto contemporâneo os móveis podem ser diferentes, propiciando mais personalidade ao ambiente.

Melhor material





A definição do material está ligada ao gosto do morador e à decoração pretendida para o dormitório. A profissional revela que as folhas de madeira são as suas preferidas, seguida pela laca fosca. “Dependendo do projeto, o clássico MDF pode ser a melhor opção”, compartilha.





Abuse da criatividade