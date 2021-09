Aprenda a limpar o piso vinílico colado e clicado

Além destas, há também diferenças na limpeza de cada modelo que, se não observadas conforme as indicações do fabricante, podem gerar problemas que vão desde o descolamento até danos nos pisos.

Apesar da semelhança com o visual dos colados, o clicado tem menos opções de formatos: réguas em sua maioria, mas há também placas. A fixação no contrapiso é feita por meio de um sistema de encaixe das peças, sem adesivo.

Limpeza de piso vinílico colado

5) Enxágue o piso utilizando água limpa e remova o excesso com o rodo. Esse passo é muito importante para evitar que o piso fique com aspecto embaçado ao longo do tempo

3) Espalhe a solução pelo piso e esfregue com uma vassoura ou limpador tipo LT ou máquina de limpeza com disco vermelho-rubi 3M

2) Prepare uma solução de água e detergente neutro com a diluição recomendada na embalagem do fabricante. Evite usar detergente com glicerina, pois essa opção deixa resíduos no piso ao longo do tempo

Uma vez instalado, é preciso aguardar os sete dias de cura do adesivo para realizar a primeira limpeza, cujo passo a passo será o mesmo das próximas higienizações até o fim da vida útil do piso:





Por ser fixado com o encaixe entre as peças sobre a superfície, a limpeza do piso vinílico clicado tem como grande cuidado evitar o contato com água em abundância.





É por isso que os clicados não devem ser lavados, pois são ‘flutuantes’ e a água em excesso pode escorrer pelas juntas até o contrapiso.





Por outro lado, diferente do colado, o clicado pode ser limpo imediatamente após a instalação, o que pode torná-lo uma opção mais interessante para reformas ultrarrápidas.





O passo a passo, tanto da primeira como das futuras limpezas, é:





1) Varra com vassoura de pelo/mop ou utilize um aspirador de pó





2) Prepare uma solução de água e detergente neutro com a diluição recomendada na embalagem do fabricante. Evite usar detergente com glicerina, pois poderão deixar resíduos no piso ao longo do tempo.





3) Umedeça o pano/mop na solução e aplique em todo o piso, utilizando o mínimo possível de água





4) Utilize pano/mop e água limpos e enxague o piso. Essa etapa é muito importante para evitar que o detergente se acumule no piso





5) Seque o piso com pano seco antes de liberá-lo para o uso





Seja colado ou clicado, não utilize produtos de limpeza derivados de petróleo, como os solventes, por exemplo. Eles podem reagir com a composição do vinílico e assim danificar permanentemente a superfície do piso.





O mesmo alerta vale para as famosas receitas caseiras, portanto, sempre consulte o manual de limpeza e conservação do fabricante antes de iniciar qualquer procedimento, sobretudo se existirem dúvidas sobre como proceder em cada situação.





Limpando-o regularmente de maneira correta, aumentam as chances de o piso atingir a vida útil estimada para esse produto e cenário de instalação e assim permanecer com um visual de piso novo por mais tempo!