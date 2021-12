Confira 5 dicas para deixar a casa mais fresca com ajuda de plantas

Aposte no verde para ampliar a sensação de frescor nos ambientes Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

O verão está chegando e as altas temperaturas prometem esquentar a temporada. E, no lar, não será diferente. Deixar a casa mais fresquinha nessa época é fundamental para proporcionar aquele conforto e uma boa solução para isso é apostar nas plantas.

Muitas pessoas acham que é necessário um espaço grande para ter um cantinho verde ou que é preciso dedicar muito tempo para o cuidado com as plantas. Mas com boas escolhas é possível ter um jardim ideal até em pequenos ambientes.

Para auxiliar os consumidores, Juliana Alcantara, coordenadora da categoria de jardinagem da Telhanorte, orienta quais espécies mais indicadas para ter em casa no verão, além de dicas de como dispô-las para trazer a natureza e o frescor para perto.

Plantas ideais

Além de facilitar a manutenção, escolher as plantas corretas potencializará o efeito refrescante. Por isso, espécies de folhagens grandes são as mais indicadas, como lírio, Raphis, Areca e Jiboia. Por outro lado, há espécies que amam o sol e podem receber luz direta. Nesta lista estão: Abutilon, suculentas e cactos.

Quanto mais, melhor

Segundo a coordenadora, para ampliar a sensação de frescor, é preciso ter um certo volume de plantas nos ambientes. “As plantas contribuem no aumento, mesmo que seja ligeiro, da umidade e, consequentemente, da purificação do ar, sendo boas alternativas para auxiliar ventiladores ou umidificadores eletrônicos”, completa.

Na varanda

Em varandas pequenas, a sugestão é fazer o uso das paredes para criar um jardim vertical. “O jardim vertical possui fácil instalação e versatilidade. Na Telhanorte é possível encontrar desde treliças (aquelas estruturas em madeira), hangers (vasos suspensos) e floreiras de diversos tamanhos para criar composições criativas e funcionais... Temos também uma variedade de plantas pendentes, como Véu de noiva, Jibóia, Renda-francesa e Petúnia”, comenta Juliana.

Dentro de casa

Use a criatividade e traga as plantas para dentro de casa. “Utilize estantes para dispor os vasos e cachepôs ou aproveite um cantinho da parede do corredor ou da sala para colocar vasos de chão, criando um conjunto com tamanhos diferentes”, ressalta Juliana.

Manutenção em dia