Saiba como armazenar corretamente produtos de limpeza no verão

Com o verão, as temperaturas elevadas pedem atenção redobrada no armazenamento de produtos de limpeza. O descuido pode não somente comprometer a eficácia dos itens, mas também resultar em riscos potenciais para a segurança da casa e da família. Desde a degradação química até o aumento do perigo de incêndios, é fundamental conhecer e aplicar medidas preventivas. Neste guia, estão os principais cuidados recomendados pela especialista em limpeza e embaixadora da Ecoville, Priscilla Castro, para um armazenamento seguro, garantindo um ambiente limpo e protegido na estação mais quente do ano.







Local fresco e arejado

É essencial armazenar os artigos de limpeza em locais frescos e arejados, longe da exposição direta à luz solar. O cuidado ajuda a prevenir o superaquecimento e a degradação dos componentes, garantindo a eficácia dos produtos.





“Manter os limpadores afastados de ambientes excessivamente úmidos é primordial. A umidade pode comprometer a integridade das embalagens e o efeito, reduzindo sua capacidade de limpeza”, explica.

Manter os produtos em embalagens originais





Armazená-los nas embalagens originais e devidamente fechadas preserva a qualidade, evita contaminação cruzada e assegura o uso. “Outro ponto importante é nunca guardar substâncias diluídas na embalagem. O ideal é que faça a diluição em recipiente próprio, como balde, no momento da utilização, e o que não for utilizado, descartar em água corrente. Essas precauções são essenciais para preservar sua composição e eficiência”, completa a especialista.

Separar itens inflamáveis





Produtos de limpeza inflamáveis precisam ser mantidos separados de fontes de calor, chamas abertas ou áreas propensas a faíscas. Armazená-los em locais seguros, afastados de objetos inflamáveis, é uma medida vital para prevenir acidentes. Sempre verifique as instruções do fabricante no rótulo para melhor conservação e utilização.

Principais riscos associados ao armazenamento incorreto no verão





Degradação química: As temperaturas elevadas podem acelerar a degradação química dos componentes, comprometendo a eficácia e, em alguns casos, tornando-os menos seguros.

Vazamentos e derramamentos: O aumento da temperatura pode criar pressão interna nas embalagens, o que aumenta o risco de escapamentos ou derramamentos de produtos químicos perigosos, e causa danos materiais e ameaçando a segurança.





Exposição prolongada aos vapores nocivos: As altas temperaturas podem levar à liberação de vapores tóxicos de produtos de limpeza, aumentando o risco de exposição prolongada, o que pode levar a problemas respiratórios e outros impactos na saúde.





“A atenção aos detalhes no armazenamento de itens de limpeza no verão preserva a potencialidade dos produtos, além de garantir a segurança de todos os membros da família. É crucial seguir rigorosamente as instruções do fabricante e adotar medidas preventivas para minimizar riscos e promover um ambiente doméstico seguro. Para evitar acidentes, é imperativo manter os químicos fora do alcance das crianças”, alerta Castro.