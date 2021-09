Dicas para incorporar o tapete listrado na decoração

Os tapetes carregam histórias milenares das mais diversas influências socioculturais, estabelecendo diferentes tradições de técnicas, composições, desenhos e cores, sendo que um dos modelos mais conhecidos é o tapete listrado!



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Os tapetes com listras são tão antigos quanto os próprios tapetes, pois surgiram ainda nos tempos dos teares manuais do Oriente, como uma maneira tanto de aproveitar as sobras de materiais como a lã quanto para expressar culturalmente uma etnia.

Continua depois da publicidade

Hoje os ‘listradinhos’ são ideais para tornar a decoração dos ambientes mais moderna e visualmente dinâmica, mas muitas pessoas ainda têm medo de usá-los por não saber o que levar em conta e como escolhê-los.

De fato, como todo tapete, não se pode escolher uma peça simplesmente com a intenção forrar o piso. É preciso planejamento e bom senso para harmonizar os ambientes.

Para acertar na decoração com tapetes listrados, confira abaixo as dicas da by Kamy