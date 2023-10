Pets em apartamento: veja dicas para ter ambiente pet friendly

Decoração diferenciada, espaços próprios e aromaterapia ajudam a melhorar no bem-estar e na saúde do animal de estimação







Os animais de estimação são mais que companheiros, já que se tornam membros de muitas famílias. Além de companhia alegre e agradável, eles melhoram a qualidade de vida e proporcionam uma sensação de bem-estar. Assim, os locais pet friendly estão se tornando cada vez mais comuns, mesmo em condomínios que costumavam ser rigorosos e até proibitivos quanto à presença de animais, se adaptaram, e atualmente contam dentro da sua área de lazer, pet places, por exemplo, que são áreas exclusivas para os animais de estimação. Entretanto, é importante destacar que cada condomínio deve definir e orientar o seguimento de regras específicas para esses ambientes.

Ainda é comum ouvir que o local ideal para criar os bichinhos é aquele com bastante espaço para que eles possam correr e brincar à vontade. Além das áreas destinadas aos animais de estimação, muitas pessoas têm dúvidas sobre como criar animais em apartamentos. Nesse contexto, a decoração pode ser uma aliada para reduzir o estresse dos pets. "Os animais passaram a fazer parte das famílias que vivem em apartamentos. Mas é necessário considerar o conforto e a saúde, tanto dos bichinhos quanto das pessoas que compartilham o espaço. A forma como o ambiente é projetado pode afetar as emoções e até mesmo o bem-estar de ambos. É válido pensar em opções de decoração que minimizem o estresse, usando elementos que se adequem ao tipo de animal, ao mesmo tempo em que atendam às necessidades dos tutores em relação ao estilo de decoração", diz a arquiteta do Grupo A.Yoshii, Lorena Santos.





Além de remover objetos que representem riscos, existem algumas dicas que podem ajudar a melhorar o comportamento do animal:

Harmonização de espaços





Para os tutores que são amantes de decoração, ter um animal de estimação não é empecilho. "É válido considerar tecidos mais adequados para sofás, poltronas e cadeiras, nos quais os pelos não grudem com facilidade. Além disso, modelos e materiais que os pets não gostem de arranhar são uma boa opção", sugere Lorena. A especialista explica que não há um padrão de decoração para esses casos e que é preciso entender o contexto do ambiente, o tipo de pets e as diferentes personalidades que convivem na casa. "É possível encontrar um equilíbrio na decoração para que todos tenham seu espaço dentro da casa", aponta. A funcionalidade personalizada enfatiza a importância de criar ambientes nos quais todos que compartilham o mesmo lar se sintam confortáveis. É importante que os animais também sejam incluídos nesse planejamento, adaptando o apartamento de forma que eles também tenham seus próprios espaços.

Ambiente acolhedor





Seguindo a dica de priorizar um espaço para o pet no apartamento, é importante oferecer brinquedos que possam estimular diferentes instintos. Isso inclui não apenas os próprios para pets, como bichinhos de pelúcia e bolinhas, mas mordedores e quebra-cabeças que desafiam a cognição do animal de estimação. Outra dica é variar a forma como oferece a alimentação do seu animalzinho, utilizando opções que vão além dos comedouros tradicionais, mas sim por meio de brinquedos recheados. Dessa forma, o animal se distrai na busca por comida, gasta energia e estimula seu olfato. Além disso, na hora de dormir, também é válido ensiná-los a sempre dormir no mesmo cantinho, criando um hábito. Esses espaços evitam que os animais fiquem tristes e destruam os móveis e a decoração da casa.

Espaços pet





Os pet places, idealizados para serem uma espécie de pequena praça, são especialmente pensadas para o bem-estar dos animais domésticos. Elas possuem uma infraestrutura composta por brinquedos específicos para que os pets possam se divertir sozinhos ou com outros animais. Entre os itens disponíveis estão brinquedos, como gangorras e circuitos de atividades. Além disso, essas áreas oferecem bebedouros para os animais. Tudo é planejado no projeto arquitetônico, com o uso de materiais adequados e áreas verdes para permitir o contato com a natureza. Outra tendência interessante são os espaços dedicados ao "pet care", um diferencial nos novos empreendimentos. Esses locais são projetados para que os animais recebam cuidados de pet shops, mas no conforto de seus próprios lares.





Aromaterapia





A aromaterapia é uma técnica terapêutica que utiliza óleos essenciais para promover o bem-estar físico e emocional. Embora amplamente utilizada na decoração de muitas casas, a aromaterapia ainda pode ser aplicada a animais de estimação. Ela oferece uma alternativa natural aos medicamentos tradicionais e traz diversos benefícios para a saúde dos pets. Alguns dos benefícios da aromaterapia para animais de estimação incluem a redução da ansiedade, o alívio da dor, a melhora do sono e o aumento da imunidade. "Além de proporcionar um ambiente perfumado, os aromas também ajudam a tornar os espaços da casa mais saudáveis, priorizando o bem-estar e o conforto. Quando sentimos os aromas, ativamos o sistema límbico, que está diretamente ligado às emoções, ao humor, ao comportamento e à memória. Atualmente, a decoração de um lar vai além da escolha de móveis, objetos e cores, abrangendo também a seleção dos perfumes que preenchem a casa, capazes de proporcionar sensações de bem-estar e acolhimento."