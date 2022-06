Saiba como escolher o tapete ideal para cada local

O tapete é escolhido de acordo com a rotina da casa e dos moradores. Assim, uma casa com pet ou crianças, por exemplo, pede por uma peça mais resistente e fácil de limpar. Uma casa de praia, por outro lado, dispensa peças de lã ou mais peludas.

“Cheios de utilidades, os tapetes podem ser empregados em diversos ambientes, mas pedem por alguns cuidados”, apontam as profissionais. Eles podem ser neutros ou cheios de personalidade e devem ser escolhidos, costumeiramente, após a compra do mobiliário.

O tapete é o item perfeito para adicionar um charme na decoração e um aconchego na casa. Além do conforto ao pisar, ele é um aliado na hora de delimitar ambientes e faz toda a diferença para o conforto térmico e acústico. Pensando nisso, as arquitetas Ieda e Carina Korman, a frente do escritório Korman Arquitetos, reuniram diversas dicas para ajudar na escolha do tapete correto para cada ambiente da casa. Confira!

Tamanho e proporção



Já em salas de jantar, por sua vez, as arquitetas indicam que o tapete tenha ao menos 60 cm a mais do que o lado maior do tampo da mesa. Dessa forma, ao mover a cadeira, ela não se enroscará no tapete.

Para definir o melhor tamanho para um tapete, é necessário levar em conta os mobiliários que estão no ambiente. Em um living, por exemplo, o recomendável é que o tapete seja cerca de 15 ou 20 cm maior do que a área que delimita. As poltronas devem estar inteiramente sobre da área do tapete, ou com ao menos metade de seu comprimento.

Necessidades dos ambientes



Como combinar







Por fim, na hora de coordenar os tapetes com o décor, é possível pensar no padrão de estampas e cores em conjunto com as texturas e paletas do mobiliário. Então se o ambiente for bem colorido ou com cores fortes, o tapete deve estar em harmonia, mas tamém a peça pode funcionar como ponto de partida, ou seja, se o cliente tem um tapete especial e gostaria de montar a decoração para combinar com ele, também é possível!





Em alguns casos, os desenhos e padrões marcantes são como obras de arte no chão e funcionam como ponto de destaque. Para quem busca apenas o conforto da peça, as neutras são sempre as mais indicadas, sem risco de errar.