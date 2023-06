Sete maneiras eficientes para combater infestações de baratas em casa

As baratas são pragas indesejadas que podem infestar residências, causando desconforto e preocupação. Felizmente, existem diversas abordagens eficazes para controlar e eliminar esses insetos. O Portal Bonde selecionou sete formas recomendadas por especialistas para combater infestações de baratas. Conheça e aproveite para testar em sua casa:



Higiene rigorosa







Manter uma higiene rigorosa em toda a casa é fundamental para prevenir infestações de baratas. É essencial limpar regularmente, especialmente na cozinha e em áreas propensas a resíduos alimentares. Guarde os alimentos adequadamente, mantenha a pia limpa e evite o acúmulo de migalhas. Vedar rachaduras e frestas também é importante para evitar que as baratas encontrem esconderijos.

Publicidade Publicidade



Armadilhas e iscas







O uso de armadilhas e iscas é uma abordagem eficaz para capturar e eliminar baratas. Posicione armadilhas adesivas ou com substâncias atrativas em locais estratégicos, como próximas a ralos, atrás de móveis e ao longo de paredes. As iscas venenosas podem ser utilizadas para eliminar colônias inteiras.

Publicidade



Repelentes naturais







Além das formas mencionadas anteriormente, é possível utilizar repelentes naturais para afastar as baratas. Algumas opções incluem o uso de óleos essenciais, como hortelã-pimenta, lavanda ou eucalipto. Basta adicionar algumas gotas desses óleos em água e pulverizar nos locais propensos a infestações, como armários, cantos de paredes e fendas. Publicidade





Borra de café e ácido bórico









A borra de café e o ácido bórico podem ser eficazes no controle de baratas. Espalhe a borra de café ou uma mistura de ácido bórico e açúcar em áreas onde as baratas costumam aparecer. As baratas serão atraídas pela substância e, ao ingeri-la, o ácido bórico atuará como um veneno. Publicidade



Água com sabão







Uma solução simples e eficaz é utilizar água com sabão para combater as baratas. Encha um borrifador com água e adicione algumas gotas de detergente líquido. Pulverize essa solução diretamente nas baratas quando as avistar. A solução de água com sabão age como um asfixiante e pode ser uma forma rápida de eliminá-las. Publicidade



Ácido cítrico







O ácido cítrico, encontrado em frutas cítricas como limão e laranja, também pode ajudar a repelir as baratas. Prepare uma solução com água e suco de limão ou laranja e pulverize-a nos locais onde as baratas costumam se esconder, como frestas e cantos. O cheiro cítrico é desagradável para esses insetos e pode ajudar a afastá-los. Publicidade



Vinagre branco







O vinagre branco é um ingrediente comum que pode ser utilizado no combate às baratas. Misture partes iguais de vinagre branco e água e aplique a solução em locais onde as baratas são frequentemente vistas, como pias, bancadas e ralos. O odor forte do vinagre tende a repelir esses insetos.