Cinco materiais de bancadas para deixar seu banheiro moderno e funcional

Entre os elementos fundamentais para um banheiro e o lavabo está a bancada, uma vez que ela integra o estilo decorativo definido para o ambiente. E junto com o visual, sua definição – tanto do formato, como do material, vem de encontro com as demandas dos moradores, área disponível e a utilidade.

E como acertar na escolha da bancada certa? Com base em sua experiência e pautada nas escolhas realizadas em seus projetos, a arquiteta Aiê Tombolato, descreve suas principais dicas e recomendações.



O primeiro passo é pesquisar!

De acordo com a profissional, esse é o momento de reunir todas as referências que agradam os moradores. Nesse processo, ela busca demonstrar o resultado – tanto na estética, como também na forma. Esse pensamento facilita a filtragem sobre o material e o estilo a serem determinados nos projetos.

Mas, entre quais materiais escolher?

Com uma vasta possibilidade de materiais disponível no mercado, a arquiteta afirma compartilhar algumas linhas de reflexão com seus clientes. Se a predileção se guiar por aparências mais rajadas ou pigmentadas, os materiais naturais são os mais indicados. Entretanto, para os adeptos de um visual mais liso ou homogêneo, o caminho é partir para as peças industrializadas. Conheça algumas dessas matérias-primas:

A expressão do mármore





Neste lavabo, a proposta da arquiteta Aiê Tombolato foi surpreender com a sofisticação refletida pel - Mariana Orsi



Pedra natural composta por calcário, o mármore possui diversas tonalidades e texturas, além de ser o mais comumente adotado por conta de sua uma beleza estonteante – resultante das cores e os veios únicos marcados. No entanto, a arquiteta Aiê Tombolato ressalta sua fragilidade por conta da porosidade do material de origem natural. "Na especificação, costumo trazer o mármore com um viés mais decorativo em pias e bancadas, pois é impressionante sua atmosfera nobre que transforma a peça em verdadeiras esculturas nos projetos de banheiros e lavabos", afirma.



A multifuncionalidade do porcelanato

Publicidade





Grande tendência para a execução de bancadas, o porcelanato segue conquistando o seu espaço. Em função da diversidade de tamanhos e a ampliação do leque de acabamentos, que simulam, por eventos, mármores encontrados em todo o mundo, o produto industrializado ganha pontos nos projetos quando se pensa na relação custo x benefício. Trata-se de um material resistente, com baixo nível de absorção de água e mais em conta se comparado às pedras naturais. Além disso, o porcelanato é um ótimo aliado contra a umidade, evitando as indesejadas manchas de infiltração e mofo.





A madeira também tem vez nas bancadas







As bancadas de madeira em lavabos são sempre bem-vindas quando a ideia é reunir a singularidade e o aconchego da natureza para dentro de casa. No lavabo, a arquiteta aproveitou o aspecto rústico da tora de madeira para exaltar a beleza daquilo que é único no universo.





O efeito cristalizado do quartzo