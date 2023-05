Confira valiosas dicas para deixar sua casa mais acolhedora durante o outono

Muitas pessoas são completamente apaixonadas pelo outono! Afinal, se trata de uma estação de transição, que não apresenta temperaturas extremas (nem frio e nem calor intensos). Para tornar esse período do ano ainda mais agradável, a Yamamura traz dicas de decoração e iluminação para deixar a casa repleta de bem-estar e personalidade. Confira a seguir:

Outono iluminado: Para obter o máximo conforto visual, a dica é apostar nas lâmpadas com luzes de temperaturas mais quentes (de 2700K a 3000K), especialmente para os quartos e áreas de convivência. A Yamamura indica a utilização da luz indireta por meio de plafons, pois também garante o clima de bem-estar. Outra possibilidade é incluir suaves pontos de iluminação nos cantinhos do lar, criando o efeito "meia luz" no ambiente - peças como arandelas, abajures e spots são apropriadas para esses casos.







Dica de décor: Para quem busca um efeito decorativo ou escultural, as luminárias de piso são excelentes opções! Por conta disso, o ideal é que a peça fique ao lado de sofás e poltronas para proporcionar um cantinho de descontração com almofadas, ornamentos de parede e outros objetos.





Toques naturais: A estação combina com as cores da natureza – como os tons terrosos, amadeirados, café, azuis e verdes. Como a tendência do décor natural prossegue em alta, essa época é ainda mais propícia para abusar dessas tonalidades. Dê preferência às peças de madeira, couro, ou materiais naturais (fibras e palhas), que se harmonizam com essa atmosfera. Além disso, tapetes, mantas, almofadas, tecidos aveludados e, tudo que traga aconchego também são bem-vindos! Por fim, os tons neutros ou pastel – branco, cinzas e beiges – também podem ser utilizados sem medo!





