Entenda a estética messy girl, que glorifica cara de cansada e visual de noitada

Tudo que a beleza de 2023 teve de minimalista e clean parece estar caindo por terra neste início de 2024. A estética "clean girl", meticulosamente calculada para parecer que não havia produto algum na pele –a famosa carinha de saúde–, sai de cena e dá espaço para a tendência conhecida nas redes como "messy girl", marcada pela cara de noitada.



São mulheres jovens e magérrimas, que aparecem em fotos com cabelo sujo e bagunçado –contraponto aos coques apertados e de aparência molhada das "clean girls"– além da maquiagem borrada, olhos carregados de sombras escuras e máscara para cílios derretida. Vale até um cigarro cenográfico nas mãos.



Segundo Carmela Vecchione, estrategista da empresa preditora de tendências Box1824, é uma tendência que resgata e relê o grunge dos anos 1990. "Uma estética mal finalizada, a vibe de ressaca de quem emenda festa atrás de festa", diz.

Nomes como a atriz franco-americana Lily-Rose Depp e a cantora Olivia Rodrigo, responsável por uma renascença do rock entre os mais jovens, são algumas das representantes desse estilo.



A personagem Venetia, do filme "Saltburn", também é uma referência para quem procura essa estética. No longa, uma história que se passa no recesso escolar universitário no interior da Inglaterra, a garota vai da festa à ressaca como quem vai na padaria, e vive com um cigarro nas mãos –até mesmo no café da manhã. O cabelo loiro descolorido, com as raízes escuras à mostra e a maquiagem pesada nos olhos acompanham até as cenas mais idílicas da trama.

Carol Zaia, maquiadora da Sephora, diz que Courtney Love, líder da banda Hole, viúva de Kurt Cobain e princesa do grunge dos anos 1990, também é referência para as mulheres que procuram esse visual. Ela cita também as gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen e a modelo Kate Moss, que foi uma das precursoras do estilo que ficou conhecido como "heroin chic" e louvava a magreza extrema associada ao uso de drogas.



Em comparação, o universo das "clean girls" de outrora, reinado pelas modelos Hailey Bieber e Bella Hadid, é repleto de cores neutras, cabelos ordenados e penteados com gel, maquiagens leves focadas na pele perfeita (o que não significa pouca quantidade). A beleza é marcada por contorno feito com bronzer, corretivo e blush. Além disso, a estética vende limpeza, higiene e saúde, com sucos verdes, roupas em tecidos leves, cortes de alfaiataria e até algumas peças esportivas aqui e ali. A ideia é mostrar que a vida está no lugar.



Zaia e Vecchione dizem que, apesar da ascensão do visual mais despojado das "messy girls", quem se identificou com um visual mais minimalista deve permanecer nessa seara. "O clean girl segue firme agora no que serão seus 'fiéis seguidores', que se identificam com a estética para além do modismo", diz Vecchione.



Para Zaia, o visual das "messy girls" apresenta mais liberdade diante do visual mais "limpo", algo que pode ser atraente para algumas pessoas. "A estética clean girl cobra uma perfeição excessiva que é difícil –e até um pouco chata– de carregar todos os dias. Para pessoas que têm um dia a dia normal, de sair cedo de casa para o trabalho, usar transporte público e voltar só à noite, é bem complicado manter essa perfeição de make, cabelo e look."