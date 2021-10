Numerologia é capaz de explicar a energia de seu lar

Os números estão presentes em quase tudo em nossas vidas, seja em nossos documentos, nas placas de carros, endereços ou telefones. Porém a importância desses elementos não está somente na organização, mas sim, na maneira como eles influenciam em nossas vidas através de determinadas vibrações energéticas.

“A relação dos números com a sua natureza mística é o que determina e transmite harmonia, entendimento e crescimento. Cada número tem um significado importantíssimo dentro da numerologia, ou seja, os números têm muito mais a dizer do que você Imagina”, afirma a espiritualista Juliana Viveiros da iQuilibrio.

A partir dessas informações, a espiritualista nos ensina a conhecer a energia dos ambientes de acordo com a sequência numérica. Para calcular a numerologia da sua casa você, por exemplo, você precisará do número da sua casa, e da letra, se tiver. “Se você mora em um apartamento, não precisa considerar o número do prédio, do bloco, o andar, a vila ou condomínio. O que importa é o número do seu apartamento” – reforça.





Para chegar ao número final basta somar todas os números da sua casa até chegar a um único algoritmo, por exemplo, se o número da sua casa for 1349, some: 1+3+4+2 = 17 e continue somando (1+7= 8). Sua casa tem energia do número 8. Agora, se a sua casa possui complemento, por exemplo: Casa 73B, basta consultar o valor de cada letra e fazer a soma. A letra B corresponde ao número 2, por isso (7+3+2=12) e (1+2=3). Sua casa tem a energia do número 3!

Valor energético das letras

A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=1, K=2, L=3, M=4, N=5, 0=6, P=7, Q=8, R=9,S=1, T=2, U=3, V=4, W=5, Y=6, X=7, Z=8





Agora que você já sabe fazer o cálculo, veja o significado energético de casa resultado:





Numerologia 1:

A energia desse número é de muita liderança, força, renovação e inovação o que pode criar um ambiente propenso a atitudes egoístas e individualistas. Cuidado! No geral, os moradores costumam ser ousados e teimosos, gostam de arriscar e são independentes, elétricos e dinâmicos.





Numerologia 2:

Essa energia influencia muito em uma relação saudável já que faz com que os integrantes dessa casa se inclinem a ser parceiros e amorosos. Intuição, sensibilidade e criatividade sempre estão presentes em um lar com energia 2. Para aqueles que são casais, namorados, músicos, místicos e que gostam de se envolver com a natureza é um número cheio de mistérios e passividades.





Numerologia 3:

A casa da diversão, essa energia é forte e expansiva, colocando influências na área da comunicação, sinceridade e facilidade em meio a lutar por novos caminhos e oportunidades. Esse número também fará com que o ambiente atraia divertimentos e festas. Muito cuidado com a falta de paciência que consequentemente desgastarão as energias, além disso pode haver muita tendência de procrastinar.





Numerologia 4:

Esse número é capaz de fazer com que o lar seja como o abraço materno. Por isso essa energia está muito ligada a estruturação, segurança e proteção. Os moradores serão influenciados pela praticidade, sinceridade, planejamento e muita determinação. E para aqueles que são amantes da natureza vão adorar esse número por ele representar os quatro elementos e trazer essa energia presente.





Numerologia 5:

Uma casa cheia de aventuras, isto é, essa energia é para aqueles que gostam de viagens, festas, comunicação, integração, liberdade, independência e muita aventura. Os moradores geralmente tendem a pender para a versatilidade e expansão para aqueles que trabalham com vendas, eventos ou comunicação é uma energia que vai beneficiar demais os integrantes desse lar.





Numerologia 6:

Essa casa tende a ser muito justa, envolve muita empatia e família, por ser aconchegante, acolhedora, feliz, familiar e energética ela traz sentimentos de proteção e tranquilidade. É como se o ambiente fosse uma terapia capaz de revitalizar todas as vontades e capacidades de todos os moradores.





Numerologia 7:

Vibração mística e intuitiva, é como se fosse um ambiente sagrado que traz proteção e refúgio. O caminho do autoconhecimento e da espiritualidade sempre estão presentes entre os moradores dessa casa. Indicado para aqueles que são apaixonados por estudos esotéricos, filosofia, pesquisas e principalmente para ter uma companhia amorosa e fiel. Ou a própria companhia que fará com que tudo fique bem.





Numerologia 8:

Prosperidade e desenvolvimento material, esse número se liga muito com o dinheiro! Por isso os moradores serão incentivados a agir com liderança, organização, empreendedorismo, poder e muita autoridade. Vale ressaltar que é preciso tomar muito cuidado com o exagero da ambição, nem sempre tudo gira em torno das cosias materiais.





Numerologia 9:

Sabedoria, empatia, tranquilidade, família e compaixão. Essa é uma casa de realização, finalização e felicidade. As pessoas que moram nessa energia geralmente se doam muito e vivem para agradar uns aos outros. Esse número é indicado para descobrir uma verdadeira missão e propósito.





“Se quiser equilibrar a energia do seu ambiente, é possível fazer alguns ajustes, incluindo letras e símbolos. Para isso, um especialista poderá te orientar qual a melhor maneira e o melhor elemento para trazer aquilo que você busca”, pontua Juliana Viveiros.