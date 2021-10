Brooklyn Nets: possíveis campeões da NBA apesar das dúvidas

Os Brooklyn Nets eram considerados os grandes favoritos para serem campeões da NBA no começo da temporada. Para muitos analistas, a equipe de Nova Iorque já tinha condições de conquistar o título também no ano passado, mas agora os prognósticos são unânimes no que se refere à competição 2021/2022. Os sites de apostas e as cotações de Las Vegas, que marcam a tendência do mercado, concordam. Porém,a situação de Kyrie Irving adiciona drama e instabilidade, relativizando o favoritismo do Nets na temporada da NBA.





Quando James Harden foi negociado com o Brooklyn Nets, a equipe dirigida por Steve Nash virou um monstro de três cabeças. O talento do ala chegava para ajudar Kevin Durant e Kyrie Irving. Os receios sobre a compenetração dos três astros e sobre o resto do elenco ficaram resolvidos após uma grande temporada, apesar das lesões que lastrearam o desempenho de Durant, Irving e Harden.





Os Nets ficaram a uns poucos centímetros de eliminar os Milwaukee Bucks (finalmente, campeões da NBA), quando um arremesso de Kevin Durant forçou a prorrogação no sétimo jogo da final da Conferência Este. O pé de Durant pisou a linha de três, o arremesso valeu dois pontos e isso impediu a vitória no jogo e na eliminatória.