Gelobel: 30 anos de uma história de sucesso

O Gelobel acaba de completar 30 anos e, para celebrar sua história de sucesso, traz uma série de novidades aos clientes para trintar com grande estilo.

Neste mês de aniversário, durante 30 minutos, o chopp no happy hour sai por R$ 0,30. Para você saber os dias e os horários, basta acessar as redes sociais do Gelobel – gelobeloficial no Instagram e grupogelobel no Facebook.

E a celebração dessa festa não para por aí. No próximo dia 31 de outubro, o Gelobel vai promover a 1ª Gelobel Run. É para você que gosta de desafios e que deseja fazer parte da comemoração desta trajetória. As inscrições já estão abertas, basta acessar o site centraldacorrida.com.br.



HISTÓRIA

Em 1991, Alaerte (in memorian) e sua esposa, Cristina, tinham uma empresa de refrigeração em parceria com seu primo Alaor. Foi então que tomaram a decisão de encerrar sua sociedade e mudar de segmento.



Laerte, como era mais conhecido pelos amigos, já tinha novos planos. Sempre apoiado por sua esposa em suas decisões, fez uma proposta ao primo, que como forma de pagamento na dissolução da sociedade da empresa teria que produzir uma fabricadora e uma conservadora de gelo.

Assim, puderam iniciar o que seria seu novo negócio: a Gelobel, que recebeu esse nome por ser uma distribuidora de “Gelo e Bebidas Londrina” criado por Paulo Ferreira da Silva, mais conhecido como “Don Pablo”, famoso desenhista, cartunista, autodidata e poliglota, cunhado de Alaerte. Mal sabiam que a ideia só serviria de base: o que era para ser apenas uma distribuidora se tornou um ponto de encontro na cidade de Londrina.

A família e os amigos passavam por lá diariamente para tomar uma cerveja gelada após o trabalho, mas até então não havia aperitivos para acompanhar. Em uma conversa entre amigos, surgiu a ideia de começar a vender espetinhos.

A partir daí surgia uma nova etapa. O que antes era uma distribuidora se tornava a Lanchonete Gelobel, que com apenas uma churrasqueira simples de tambor de óleo diesel, quase na calçada, atendia a todos com muito carinho em apenas três mesas, lembra Cristina.

Com o aumento do número de clientes, Alaerte viu a necessidade de melhorar seu cardápio criando novas porções. A segunda foi a calabresa assada e só depois o contra filé, que até hoje é temperado somente pela família.

Eles fazem questão de guardar o segredo da receita a sete chaves, sendo servido acompanhado da farofa e creme de maionese, além das porções opcionais de mandioca cozida e salada de tomate com cebola, todos com temperos exclusivos da casa.



- Divulgação



Não satisfeito, pouco tempo depois Alaerte começa a servir a tão famosa costela assada, inicialmente apenas às quintas-feiras e que mais tarde se tornou o carro-chefe da casa. Em uma matéria publicada na FOLHA em 23 de outubro de 1998, Alaerte ensina um dos segredos para alcançar a qualidade inconfundível das carnes: “Até para espetar a carne tem que ter jeito”, disse, na época.

O Gelobel já era sucesso, então começou a fase de consolidar a sua trajetória. Em 18 de outubro de 1998, Alaerte, com sua visão de empreendedor, decide expandir seus negócios e inaugura a segunda unidade no Parque Guanabara, que em homenagem a Don Pablo, falecido um ano antes, recebe o nome de “Gelobel Don Pablo”.

Com toda a credibilidade que o Gelobel veio ganhando, Alaerte recebeu, em 2000, um convite para montar seu negócio dentro do Parque de Exposições Governador Ney Braga durante a Exposição Agropecuária de Londrina. Alaerte e Cristina acreditaram no potencial do Gelobel e aceitaram o desafio, abrindo por dois anos seguidos, 2000 e 2001, no Espaço dos Criadores da Raça Marchigiana.



NOVA ETAPA

No dia 7 de novembro de 2003, a família acorda de luto. O empresário já bem-sucedido Alaerte faleceu em um trágico episódio. Em 10 de novembro de 2003, a família reúne forças e reabre as portas do Gelobel, começando mais uma nova etapa. Cristina e filhos, Daniela e Bruno Zanoni, seguem com o desafio de continuar o legado que Alaerte deixou.

Seguindo o olhar empreendedor e visionário do fundador, o grupo Gelobel viu a necessidade de investir em grandes reformas, focando primeiro no Gelobel Duque e posteriormente no Gelobel Don Pablo.

Em 2010, o Gelobel recebe novamente outro convite para retornar ao Parque de Exposições Governador Ney Braga, em um novo local na Exposição Agropecuária de Londrina, a Casa do Leite, onde permanece até hoje.

Devido ao destaque no ano 2011, a marca recebe o Troféu Top Empreendedor no prêmio Top of Business, e já no ano seguinte foi reconhecida como referência gastronômica, recebendo o Troféu Top of Business 2012 - Prêmio Latin American Quality Institute.



EXPANSÃO

Em 2013, o Gelobel dá início a um processo de profissionalização interno através de treinamentos e palestras focados nas melhorias da capacitação dos colaboradores e da distribuição dos cargos e funções, o que foi fundamental para o crescimento, de maneira que a empresa viu a oportunidade de uma expansão.

A melhora motivou a decisão de se arriscar em novos segmentos, o Delivery. Com o crescimento da cidade e a maior necessidade de levar os produtos até a casa das pessoas, após um estudo de viabilidade, em fevereiro de 2014 foi inaugurado o Gelobel Delivery, ao lado da unidade Don Pablo.

Já no início de 2015, o Gelobel recebe um convite para abrir uma nova loja no Shopping Boulevard e após muitas reuniões, em 18 de dezembro de 2015, mais uma unidade Gelobel foi inaugurada, que recentemente passou por uma expansão alterando seu endereço dentro do shopping.

Com o sucesso do novo modelo de operação, surgiu o convite do grupo BR Malls para a abertura da sexta casa no Catuaí Shopping, onde, em dezembro de 2017, o grupo Gelobel inaugurou mais uma unidade.

E hoje o Gelobel conta com sete unidades ao todo, seis em Londrina – Duque, Don Pablo, Delivery, Boulevard, Catuaí e Expo – e a mais nova casa.

Devido ao grande número de pedidos de clientes que se mudaram ou já eram de fora de Londrina, o grupo Gelobel levou a marca até a capital Curitiba, estabelecendo em 2019 a mais nova unidade dentro do Shopping Estação. Existem rumores sobre uma possível unidade no exterior que será administrada por Angélica, irmã de Daniela e Bruno, que reside fora do país há 20 anos, mas está diariamente em contato com a família e com tudo que acontece por aqui.

“O padrão Gelobel é garantido pela excelência em três pontos: produtos, fornecedores e gestão de qualidade”, resume Daniela Zanoni, diretora de Marketing do Grupo Gelobel. O ótimo atendimento é garantido por meio do treinamento constante de toda a equipe.

Padrão de qualidade que é relatado por meio de depoimentos de clientes famosos inclusive, como o jogador Helber, ex-Londrina, Seleção Brasileira e Bayern de Munique, e Rafinha, atual Grêmio de Porto Alegre e ex-Bayern de Munique, Seleção Brasileira e Flamengo.