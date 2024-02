O Londrina no Campeonato Paranaense e mais

O ano de 2023 terminou com notas de muita tristeza para o Londrina; afinal, depois de três anos seguidos se mantendo na Série B, o Tubarão acabou rebaixado depois de uma campanha muito fraca, de apenas 31 pontos em 38 jogos.





Antes de se preocupar com a difícil Série C 2024, que começa em abril, o Londrina precisa se preocupar também com o Campeonato Paranaense; embora não seja um time competitivo no estadual há algum tempo, parece que, pelo segundo ano seguido, o Tubarão vai ter que brigar contra o rebaixamento ali também.





Neste artigo veremos mais sobre o Campeonato Paranaense como um todo, incluindo os principais adversários do Tubarão, e o que esperar do restante da temporada do time.