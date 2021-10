Super Bowl LVI: quem deve chegar à próxima final da NFL?

Os playoffs da NFL ainda não começaram, mas já conseguimos prever quais são os times que chegarão ao Super Bowl LVI — ou, pelo menos, aqueles que chegarão mais perto do troféu. Graças às probabilidades apontadas nos sites de apostas, calculadas com base na performance de cada time até então, podemos ter alguma ideia do que vem por aí.





Conforme divulgado nas casas listadas no portal Apostagolos, os 3 times com mais chances de chegar a esse tão aguardado evento são Tampa Bay Buccaneers, Buffalo Bills e Los Angeles Rams.





Apesar desta ser uma boa notícia para quem torce para essas aclamadas equipes, os torcedores de outros grandes times da NFL, como o Green Bay Packers e o Kansas City Chiefs, podem ter pela frente mais um ano de seca.





A boa, ou má notícia, dependendo de qual lado você está, é que essas probabilidades para o Super Bowl LVI podem mudar a qualquer momento. Acontecimentos como a perda de um jogador muito importante, ou, simplesmente, erros que os jogadores não cometiam antes podem mudar essas previsões.





Como tem sido o desempenho de cada um dos times





Tampa Bay Buccaneers

Por enquanto, o Tampa Bay Buccaneers está tendo um desempenho excelente na sua divisão, liderando com 6 vitórias e 1 derrota. E, ao que tudo indica, muitas vitórias ainda estão por vir. Afinal, diferentemente do que muitos afirmaram após a saída de Tom Brady do Patriots, o quarterback não está nem perto de estar “precisando” de uma aposentadoria.





No último jogo da equipe contra os Chicago Bears, Tom Brady fez o 600º passe para touchdown da sua carreira, tornando-se o único da história a alcançar esse feito. Isso aconteceu em uma partida que o Buccaneers liderou do começo ao fim, marcando 38 pontos contra 13 feitos pelos rivais.





Buffalo Bills

O Buffalo Bills, que ainda não ganhou nenhum título da NFL, tem tido um desempenho bastante superior ao que apresentou nos últimos anos. Agora, com o declínio vertiginoso dos New England Patriots, o time está cara a cara com mais uma chance de conquistar o título da divisão, assim como fez no ano passado. Vale lembrar que, até 2020, o último título de conferência que a equipe havia ganho foi em 1995.





Atualmente, a campanha da equipe é de 4 vitórias e 2 derrotas. A sua melhor performance até o momento foi contra o Houston Texans em um chocante resultado de 40 pontos contra 0 do time rival.





Los Angeles Rams

Apesar do time estar em segundo lugar na NFC Oeste, o baixo desempenho dos Cardinals nos últimos anos pode ter sido responsável por abaixar as probabilidades calculadas para eles. Sendo assim, Los Angeles Rams é apontado como o terceiro time com mais chances de sair vitorioso do Super Bowl LVI. Até o momento, a equipe está com 6 vitórias e 1 derrota, tendo, inclusive, vencido uma partida contra o líder de todas as probabilidades, o Tampa Bay Buccaneers.







As probabilidades divulgadas sobre o Super Bowl LVI te ajudaram a se sentir mais esperançoso(a)? Bom, o real desfecho de tudo apenas ficaremos sabendo no dia 13 de fevereiro de 2022, no SoFi Stadium na Califórnia. Até lá, podemos pelo menos contar com as probabilidades para acalmar nossa ansiedade de torcedor.





Neste momento, a única definição que temos sobre o evento é que o halftime show (show do intervalo) contará com a participação de 5 artistas vencedores dos Grammys, incluindo Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg e Mary J. Blige. Vem aí um grande show do futebol americano e do hip hop norte-americano!